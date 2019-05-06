Митинг в Красноуфимске против строительства мусорного завода собрал около тысячи человек

Митинг в Красноуфимске против строительства мусорного завода и повышения тарифов на вывоз ТКО собрал около тысячи человек. Люди выразили несогласие со строительством в непосредственной близости от Красноуфимска, бассейна реки Уфа и оздоровительного лагеря "Чайка" мусоросортировочного комплекса (МСК). Также организаторы хотят привлечь внимание к "явным нарушениям законодательства РФ" в области участия населения в местном самоуправлении и общественном контроле, что выразилось, по их мнению, в лишении права на участие в общественном обсуждении проекта, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Как ни старались власти отвлечь людей от проблемы строительства полигона и завода, митинг идёт! Спасибо всем, кто пришёл, сказал своё слово!" - пишут уральцы.

Напомним, что жители Красноуфимского района в Свердловской области обеспокоены строительством мусороперерабатывающего комплекса (МПК) и полигона. Уральцы просят главу региона Евгения Куйвашева найти другое место. В открытом обращении они отмечают, что данный объект представляет серьёзную экологическую угрозу для жителей района и города, а также для поселений. Активисты собрали более 9 тыс. подписей против строительства объекта первой группы опасности. Проект включает в себя полигон и завод по сортировке мусора, рассчитанный на 100 тыс.тонн мусора в год.

Еще 19 марта вице-губернатор Сергей Бидонько во время личной беседы с общественницей Татьяной Сысоляиной согласился с тем, что мнение людей нельзя не учитывать.