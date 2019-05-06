Трамп угрожает ввести новые пошлины против товаров из Китая

В торговой войне между США и КНР надежды на скорое заключение мира сменились очередным витком эскалации.

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о намерении расширить список китайских товаров, облагаемых пошлинами, а размер сборов увеличить с 10% до 25%. Под новые санкции могут попасть китайские товары общей стоимостью в 325 млрд долларов.

Сообщение твиттере главы Белого Дома было опубликовано за несколько дней до визита в Вашингтон китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ, которой предстоит провести 11-й раунд торговых переговоров. По мнению американского лидера, Пекин движется в переговорном процессе "слишком медленно", поэтому новые пошлины могут быть введены "в ближайшее время".

Ранее Китай отказывался пойти на требования американской стороны и сократить субсидии своим гооспредприятиям.

Гонконгское издание South China Morning Post передаёт, что подобные заявления делаются лишь ради создания напряжённости и давления на китайскую сторону в ходе 11-го раунда переговоров, который сам по себе не является дедлайном для заключения торговой сделки.

Между тем, РИА "Новости" со ссылкой на WSJ сообщает о готовности Пекина прервать переговоры из-за угроз Трампа.