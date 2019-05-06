06 Мая 2019
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У загоревшегося в Шереметьево Superjet отказала вся автоматика, - СМИ

У загоревшегося в "Шереметьево" самолета Sukhoi Superjet при повторном заходе на посадку произошел отказ автоматики. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службе аэропорта.

Напомним, SSJ-100 приземлился в Шереметьево вечером 5 мая, по данным СКР, на борту находились 72 пассажира. Самолет выполнял рейс "Москва - Мурманск", однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу. После воздушное судно сгорело.

В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.

Источник "Интерфакса" сообщил, что во время первой попытки захода на посадку у самолета была слишком высокая скорость, он не смог приземлиться.

Во время второй попытки отказали все системы автоматического управления, обеспечивающие посадку.

Лайнер ударился о взлетную полосу три раза, в результате чего сломал заднюю стойку шасси, обломки оказались в двигателе и он воспламенился. Вся задняя часть фюзеляжа сгорела.

Шереметьево самолет(2019)|Фото: vk.com

"Аэрофлот" сообщает, что создана комиссия под председательством министра транспорта Евгения Дитриха. Оперативный штаб "Аэрофлота", который возглавил генеральный директор компании Виталий Савельев.

Экипаж воздушного судна сделал все для спасения пассажиров, говорится в сообщении на сайте авиакомпании. Отмечается, что эвакуация была проведена всего за 55 секунд при нормативе 90 секунд. Командир воздушного судна покинул горящую машину последним.

Известно, что среди погибших - один бортпроводник лайнера "Аэрофлота".

горящий SSJ-100 в Шереметьево(2019)|Фото: news.ru

Напомним, депутат Госдумы Михаил Романов обратился в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько с требованием рассмотреть вопрос о приостановке эксплуатации в России Sukhoi Superjet 100 до окончания расследования ЧП.

Как сообщили в Кремле, Владимиру Путину было доложено об аварии в аэропорту. После этого президент дал поручения по проведению максимально тщательного расследования и оказанию необходимой помощи пострадавшим.

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У загоревшегося в Шереметьево Superjet отказала вся автоматика, - СМИ

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Теги: Superjet, Шереметьево



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