06 Мая 2019
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Происшествия Пермский край

В Прикамье распяли сову

Житель Добрянки рассказал в соцсетях, что, гуляя вечером с собакой, увидел распятую на дереве сову, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Животное погибло в ночь на 4 мая, в Проклов день, рассказал автор поста. Сова "связана с символикой души, а также её проводами в загробный мир", также она "олицетворяет потусторонние силы, потому что летает ночью".

"День этот важный и опасный, так как, по поверьям, именно 4 мая нечистая сила выходит из загробного мира и пытается живых утащить с собой", - уточнил он.

Комментаторы назвали тех, кто так поступил с животным, "моральными уродами". Нашлись те, кто посетовал, что город "опять "прозвучал" в отрицательном контексте".

Распятая сова Добрянка(2019)|Фото: vk.com, Подслушано в Добрянке

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В Прикамье распяли сову

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Теги: распятая сова, Добрянка



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