В Прикамье распяли сову
Житель Добрянки рассказал в соцсетях, что, гуляя вечером с собакой, увидел распятую на дереве сову, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Животное погибло в ночь на 4 мая, в Проклов день, рассказал автор поста. Сова "связана с символикой души, а также её проводами в загробный мир", также она "олицетворяет потусторонние силы, потому что летает ночью".
"День этот важный и опасный, так как, по поверьям, именно 4 мая нечистая сила выходит из загробного мира и пытается живых утащить с собой", - уточнил он.
Комментаторы назвали тех, кто так поступил с животным, "моральными уродами". Нашлись те, кто посетовал, что город "опять "прозвучал" в отрицательном контексте".