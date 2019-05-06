Власти Зауралья создают рабочую группу, которая решит вопросы помощи пострадавшим от пожаров

Глава Курганской области Вадим Шумков поручил создать рабочую группу, которая будет решать вопросы помощи пострадавшим в пожарах на территории региона.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, из-за сильного ветра в Кургане и некоторых районах области за последние дни пожары перекинулись на населенные пункты. В результате уничтожено и повреждено несколько десятков дач и домов.

В группу войдут вице-губернатор Владислав Кузнецов, замгубернатора по соцполитике Татьяна Менщикова, начальник главного управления социальной защиты населения Вера Демина, начальник управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Сергей Кетов и главы районов Курганской области, в которых введен режим ЧС.

Члены рабочей группы определят меры и формы поддержки пострадавшим.