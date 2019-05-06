Власти Зауралья создают рабочую группу, которая решит вопросы помощи пострадавшим от пожаров

06 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Курганская область

Власти Зауралья создают рабочую группу, которая решит вопросы помощи пострадавшим от пожаров

Глава Курганской области Вадим Шумков поручил создать рабочую группу, которая будет решать вопросы помощи пострадавшим в пожарах на территории региона.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, из-за сильного ветра в Кургане и некоторых районах области за последние дни пожары перекинулись на населенные пункты. В результате уничтожено и повреждено несколько десятков дач и домов.

В группу войдут вице-губернатор Владислав Кузнецов, замгубернатора по соцполитике Татьяна Менщикова, начальник главного управления социальной защиты населения Вера Демина, начальник управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Сергей Кетов и главы районов Курганской области, в которых введен режим ЧС.

Члены рабочей группы определят меры и формы поддержки пострадавшим.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Власти Зауралья создают рабочую группу, которая решит вопросы помощи пострадавшим от пожаров

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Курган, Зауралье, пожары, рабочая группа, Вадим Шумков, пострадавшие, помощь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.05.2019 03:03 Мск Режим ЧС введен в еще одном районе Курганской области
Ранее 05.05.2019 19:43 Мск В Зауралье стабилизировали ситуацию с пожарами, но запретили продажу алкоголя
Ранее 05.05.2019 11:59 Мск Зауралье охватили пожары: сгорели десятки жилых домов и дач
Ранее 04.05.2019 20:20 Мск Из-за природных пожаров в Курганской области введен режим ЧС
Ранее 03.05.2019 19:28 Мск В Зауралье с вертолета тушили пожар высшего ранга: в частном доме взорвался газовый баллон

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 7894

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети