Главный тренер сборной Италии поздравил "Зенит" с чемпионством
Главный тренер сборной Италии, экс-наставник петербургского "Зенита" Роберто Манчини поздравил клуб с досрочным чемпионством в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
"Поздравляю с заслуженной победой. Желаю вам (Зениту - прим.) всего самого наилучшего в будущем!" - написал итальянец в твиттере.
Напомним, что в 27-м туре подопечные Сергея Семака сыграла вничью с "Ахматом" (1:1), а преследовавший петербуржцев "Локомотив" уступил в Туле "Арсеналу" (0:2). За три тура до конца сезона "железнодорожники" имеют в активе 49 очков, у "Зенита" - 58.
«ЗЕНИТ» — ЧЕМПИОН РОССИИ 2018/19!— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 мая 2019 г.
Дух чемпионов — #ВКаждомИзНас! pic.twitter.com/sRO1NNyYt1