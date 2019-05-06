Главный тренер сборной Италии поздравил "Зенит" с чемпионством

Главный тренер сборной Италии, экс-наставник петербургского "Зенита" Роберто Манчини поздравил клуб с досрочным чемпионством в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

"Поздравляю с заслуженной победой. Желаю вам (Зениту - прим.) всего самого наилучшего в будущем!" - написал итальянец в твиттере.

Напомним, что в 27-м туре подопечные Сергея Семака сыграла вничью с "Ахматом" (1:1), а преследовавший петербуржцев "Локомотив" уступил в Туле "Арсеналу" (0:2). За три тура до конца сезона "железнодорожники" имеют в активе 49 очков, у "Зенита" - 58.