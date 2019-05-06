06 Мая 2019
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После трагедии в Шереметьево россияне требуют запретить полеты самолетов SSJ-100

На сайте Change.org после трагедии в московском аэропорту Шереметьево появилась петиция с требованием запретить эксплуатацию самолета SSJ-100, передает корреспондент Накануне.RU.

Петиция адресована федеральному агентству воздушного транспорта.

"За последний месяц произошло три серьезных инцидента с самолетами Сухой суперджет, в одном из которых, 5.05.19, погибли люди. Я считаю, что дальнейшая эксплуатация воздушных судов данного типа нарушает все мыслимые понятия безопасности полетов. На примере самолетов Boeing 737 MAX силами международных комиссий были проведены расследования, на это время самолеты не использовались", - пишет автор петиции.

Напомним, SSJ-100 приземлился в Шереметьево вечером 5 мая, по данным СКР, на борту находились 72 пассажира. Самолет выполнял рейс "Москва - Мурманск", однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу. После воздушное судно сгорело.

В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.

Об аварии в аэропорту было доложено президенту России Владимиру Путину. После этого президент дал поручения по проведению максимально тщательного расследования и оказанию необходимой помощи пострадавшим, а также выразил соболезнования родным и близким погибших. После катастрофы в Мурманской области объявлен трехдневный траур, сообщается на странице в Facebook врио губернатора региона Андрея Чибиса.

Ранее сообщалось, что пассажиры SSJ-100 погибли из-за желания достать свои вещи с багажных полок, что затруднило эвакуацию с задних рядов самолета.

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После трагедии в Шереметьево россияне требуют запретить полеты самолетов SSJ-100

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Теги: Шереметьево, самолет, Sukhoi Superjet 100, SSJ-100, петиция



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Развитие сюжета:

Ранее 06.05.2019 08:21 Мск Опубликован список выживших пассажиров Superjet

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Ранее 05.05.2019 19:57 Мск В Шереметьево после аварийной посадки загорелся самолет Москва-Мурманск

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