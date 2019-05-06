Путин потребовал максимально тщательного расследования трагедии в аэропорту Шереметьево

Президент России Владимир Путин дал поручения в связи с аварийной посадкой пассажирского самолета в московском аэропорту Шереметьево. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, SSJ-100 приземлился в Шереметьево вечером 5 мая, по данным СКР, на борту находились 72 пассажира. Самолет выполнял рейс "Москва - Мурманск", однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу. После воздушное судно сгорело.

В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.

Как сообщили в Кремле, Путину было доложено об аварии в аэропорту. После этого президент дал поручения по проведению максимально тщательного расследования и оказанию необходимой помощи пострадавшим.

"Владимир Путин глубоко соболезнует всем, кто потерял родных и близких в результате авиационного происшествия", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пассажиры SSJ-100 погибли из-за желания достать свои вещи с багажных полок, что затруднило эвакуацию с задних рядов самолета.