06 Мая 2019
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Путин потребовал максимально тщательного расследования трагедии в аэропорту Шереметьево

Президент России Владимир Путин дал поручения в связи с аварийной посадкой пассажирского самолета в московском аэропорту Шереметьево. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, SSJ-100 приземлился в Шереметьево вечером 5 мая, по данным СКР, на борту находились 72 пассажира. Самолет выполнял рейс "Москва - Мурманск", однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу. После воздушное судно сгорело.

В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.

Шереметьево самолет(2019)|Фото: vk.com

Как сообщили в Кремле, Путину было доложено об аварии в аэропорту. После этого президент дал поручения по проведению максимально тщательного расследования и оказанию необходимой помощи пострадавшим.

"Владимир Путин глубоко соболезнует всем, кто потерял родных и близких в результате авиационного происшествия", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пассажиры SSJ-100 погибли из-за желания достать свои вещи с багажных полок, что затруднило эвакуацию с задних рядов самолета.

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Путин потребовал максимально тщательного расследования трагедии в аэропорту Шереметьево

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Теги: Путин, Шереметьево, расследование



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