Путин потребовал максимально тщательного расследования трагедии в аэропорту Шереметьево
Президент России Владимир Путин дал поручения в связи с аварийной посадкой пассажирского самолета в московском аэропорту Шереметьево. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.
Напомним, SSJ-100 приземлился в Шереметьево вечером 5 мая, по данным СКР, на борту находились 72 пассажира. Самолет выполнял рейс "Москва - Мурманск", однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу. После воздушное судно сгорело.
В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.
Как сообщили в Кремле, Путину было доложено об аварии в аэропорту. После этого президент дал поручения по проведению максимально тщательного расследования и оказанию необходимой помощи пострадавшим.
"Владимир Путин глубоко соболезнует всем, кто потерял родных и близких в результате авиационного происшествия", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что пассажиры SSJ-100 погибли из-за желания достать свои вещи с багажных полок, что затруднило эвакуацию с задних рядов самолета.