Штаб Зеленского поддержал курс на вступление Украины в НАТО и ЕС

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский будет продолжать внешнеполитический курс своего предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил представитель штаба нового главы государства Святослав Юраш.

Как передают "Известия", речь идёт о курсе на вступление страны в НАТО и ЕС. Юраш отметил, что "это не какой-то сюрприз", а то, о чём заявлялось изначально.

"Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся. Более того, мы собираемся его всячески поддерживать", — рассказал он в эфире NewsOne.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Зеленский был официально объявлен президентом Украины 30 апреля. Артист набрал 73,22% голосов, большинство которых приходится на юго-восточные области страны. В свою очередь, его главный оппонент Порошенко получил 24,45% голосов избирателей, 62% из которых — в Львовской области.