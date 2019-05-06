06 Мая 2019
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Общество В России

Минтруд РФ упразднит бумажные сертификаты на маткапитал

Сертификаты на выдачу материнского капитала с 2020 года будут выдавать в электронном виде, а матерей будут заносить в цифровой реестр, заявил замглавы Минтруда РФ Алексей Скляр.
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По его словам, как передают "Известия", данным нововведением будут упразднены выдаваемые ныне родителям документы на бланке строгой отчётности. Их право на получение финансовой помощи занесут в специальный реестр, однако, в случае надобности, они смогут получить выписку на руки, обратившись в органы соцзащиты или МФЦ.

Отмечается, что переход на реестровую модель позволит сократить процедуру оформления права на маткапитал практически вдвое — до семи дней или даже меньше.

Изменения в ведомственные порядки и приказы планируется внести к началу второго квартала 2020 года.

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Минтруд РФ упразднит бумажные сертификаты на маткапитал

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Теги: Минтруд РФ, материнский капитал, маткапитал, сертификат, реестр



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