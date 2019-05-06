Минтруд РФ упразднит бумажные сертификаты на маткапитал

Сертификаты на выдачу материнского капитала с 2020 года будут выдавать в электронном виде, а матерей будут заносить в цифровой реестр, заявил замглавы Минтруда РФ Алексей Скляр.

По его словам, как передают "Известия", данным нововведением будут упразднены выдаваемые ныне родителям документы на бланке строгой отчётности. Их право на получение финансовой помощи занесут в специальный реестр, однако, в случае надобности, они смогут получить выписку на руки, обратившись в органы соцзащиты или МФЦ.

Отмечается, что переход на реестровую модель позволит сократить процедуру оформления права на маткапитал практически вдвое — до семи дней или даже меньше.

Изменения в ведомственные порядки и приказы планируется внести к началу второго квартала 2020 года.