06 Мая 2019
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Политика За рубежом

Помпео надеется на новую фазу в отношениях Вашингтона и Москвы

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на новую фазу в российско-американских отношениях.
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Как передаёт ТАСС со ссылкой на телеканал ABC, об этом было сказано в контексте обсуждения вопрос о возможной организации саммита США и РФ.

На вопрос о том, будет ли организована новая встреча президентов двух стран — Дональда Трампа и Владимира Путина, дипломат ответить не смог, однако анонсировал свою встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы на самом деле надеемся на то, что сможем найти точки, в которых наши интересы совпадают", — отметил Помпео, уточнив, что речь идёт, в частности, о борьбе с терроризмом.

Директор ЦРУ Майк Помпео(2017)|Фото: www.koreaherald.com/

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе состоялся продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина, в ходе которого последний рассказал американскому лидеру об основных итогах состоявшейся 25 апреля во Владивостоке встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном. Также стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество и выразили намерение развивать взаимовыгодные торгово-инвестиционные связи.

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Помпео надеется на новую фазу в отношениях Вашингтона и Москвы

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Теги: Майк Помпео, США, российско-американские отношения, Дональд Трамп, Владимир Путин



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