Помпео надеется на новую фазу в отношениях Вашингтона и Москвы

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на новую фазу в российско-американских отношениях.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на телеканал ABC, об этом было сказано в контексте обсуждения вопрос о возможной организации саммита США и РФ.

На вопрос о том, будет ли организована новая встреча президентов двух стран — Дональда Трампа и Владимира Путина, дипломат ответить не смог, однако анонсировал свою встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы на самом деле надеемся на то, что сможем найти точки, в которых наши интересы совпадают", — отметил Помпео, уточнив, что речь идёт, в частности, о борьбе с терроризмом.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе состоялся продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина, в ходе которого последний рассказал американскому лидеру об основных итогах состоявшейся 25 апреля во Владивостоке встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном. Также стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество и выразили намерение развивать взаимовыгодные торгово-инвестиционные связи.