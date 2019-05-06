"Бессмертный полк" впервые пройдёт по сирийской столице

В Дамаске 9 мая впервые пройдёт акция "Бессмертный полк", сообщила СМИ руководитель центра "Русский мир" в Сирии Светлана Родигина.

Как передают "Известия", до этого памятные шествия в арабской республике проходили в основном в Алеппо, Латакии и Тартусе — местах расположения российских военных баз. По столице страны "Бессмертный полк" пройдёт впервые, и участие в мероприятии примут не только россияне, но и сирийцы.

"Планируем пригласить школьников и студентов, изучающих русский язык, — рассказала Родигина. — Но так как начинается Рамадан (месяц обязательного строгого поста для мусульман, — прим.), скорее всего, прийти смогут не все желающие".