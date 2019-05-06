СМИ: В Boeing более года скрывали проблему с датчиками в 737 MAX

Корпорация Boeing знала за год до авиакатастрофы в Индонезии о проблемах с системой оповещения о неисправности датчиков угла атаки в лайнерах Boeing 737 MAX и скрывала данный факт.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в авиастроительной отрасли, а также на федеральные органы власти США. Так, компания только после крушения самолета в октябре 2018 года частично и уклончиво объяснила заказчикам и летчикам, в чем заключается проблема - спустя шесть недель после катастрофы 737 MAX в Эфиопии.

В Федеральном авиационном управлении США озабочены данной ситуацией, которая подрывает доверие к компании и способна затруднить возобновление полетов лайнеров данной модификации, отмечает газета, сообщает ТАСС.

Напомним, 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines выполнял рейс в кенийский Найроби и потерпел крушение. В результате крушения эфиопского "Боинга" никто не выжил. На борту находились 157 человек, из которых 149 человек являлись иностранными гражданами 35 государств, а также 8 членов экипажа. При крушении самолета погибли трое граждан России.

Согласно анализу специалистов, существует сходство крушения с катастрофой лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air.