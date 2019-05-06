В Пермском крае обнаружили более 100 фальшивых купюр

В первом квартале текущего года в Пермском крае выявили 104 фальшивых купюры.

Общая сумма подделок составила 493 тыс. руб. Больше всего фальшивок - среди пятитысячных купюр. Количество поддельных банкнот номиналом одна тысяча рублей снизилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также в регионе с начала года было выявлено две поддельные банкноты номиналом 100 долларов США и две фальшивки номиналом 100€, сообщает "АИФ".