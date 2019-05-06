Рублю предсказали падение после майских праздников

С начала 2019 рубль укрепился к доллару почти на 10%, чему способствовала дорогая нефть.

Таким образом, российская валюта спокойно пережила угрозы новых санкций, и инвесторы охотно вкладываются в государственные облигации. Тем временем, с 1 по 15 мая все крупные игроки будут находиться на каникулах. "Спекулянты и непрофессиональные инвесторы попытаются качать рынок, чтобы заработать на волатильности. Поэтому рубль может несколько подешеветь", — сообщил руководитель департамента по работе с клиентами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Сергей Королев.

Он отметил, что если и произойдет падение рубля, то будет краткосрочным, поскольку никаких фундаментальных причин для этого нет.

Так, нефть марки Brent стоит больше $74. И как ожидается, котировки продолжат рост. Также на пользу рублю идет приток портфельных инвестиций в российские активы, в частности - в облигации федерального займа.

По прогнозу Nordea Bank, в ближайшие три-шесть месяцев национальная валюта продолжит укрепляться и способна дойти до отметки 62,50 рубля за доллар, сообщает РИА "Новости".

В апреле аналитики сообщали, что если во втором квартале нефтяные котировки не изменятся, то российская валюта сможет возобновить рост до 64-66 руб. за доллар и 72-74 руб. за европейскую валюту. Однако на подорожание доллара могут оказать влияние предстоящие антироссийские санкции со стороны США, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, рубль перестает зависеть от цен на нефть, но внешняя политическая конъюнктурана него по-прежнему влияет. Об этом заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау.