06 Мая 2019
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Происшествия Курганская область Уральский ФО

Режим ЧС введен в еще одном районе Курганской области

Постановлением губернатора Курганской области от 5 мая к зонам чрезвычайной ситуации добавлен Юргамышский район.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС региона, сегодня режим ЧС действует в Кургане, Белозерском, Кетовском, Сафакулевском, Юргамышском, Щучанском районах.

Ещё одно постановление главы региона от 5 устанавливает на территории Курганской области режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.

Кроме того, власти запретили охоту на боровую и водоплавающую дичь с 6 по 8 мая.

Напомним, из-за сильного ветра в Кургане и некоторых районах области за последние дни пожары перекинулись на населенные пункты. В результате уничтожено и повреждено 84 здания.

Возбуждено три уголовных дела – по статьям "уничтожение или повреждение лесных насаждений" и "уничтожение или повреждение имущества по неосторожности". Сегодня будут возбуждены еще два - из-за пожаров в поселке Смолино и СНТ "Коммунальщик – 2".

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Режим ЧС введен в еще одном районе Курганской области

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Теги: Курганская область, ЧС, пожары



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