Эксперт: Майские праздники не нанесут ущерб российской экономике

Российской экономике удастся избежать большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства из-за на длинных майских выходных дней.

Как сообщил макроаналитик "Райффайзенбанка" Станислав Мурашов, негативные последствия для экономики из-за сокращения до 18 рабочих дней в мае будут компенсированы уже в июле. В 2019 году столько же рабочих дней, сколько и в прошлом — 247. По словам эксперта, в целом экономике России длинные праздники в мае не навредят, так как "от количества рабочих дней люди не станут меньше есть, или больше покупать".

Однако отрицательный эффект из-за длинных выходных в мае может возникнуть в сфере промышленного производства, доля которого в ВВП составляет 20%, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в этом году майские праздники принесли россиянам дополнительные девять дней отдыха. Жители страны не работали с 1 по 5 мая. Следующие выходные продлятся с 9 по 12 мая при трехдневной рабочей неделе.