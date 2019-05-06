"Мстители" заработали более $2 млрд

Картина "Мстители. Финал" собрала более $2 млрд в рекордные сроки.

Лента о супергероях уступает лишь "Аватару" режиссёра Джеймса Кэмерона. Таким образом, "Мстители" стали пятым фильмом в истории кино, который собрал $2 млрд. Кроме того, лента преодолела отметку быстрее всех известных кассовых фильмов — всего за 11 дней.

На сегодняшний день больше всего сумел заработать "Аватар" - $2,788 млрд. За ним идут "Титаник", "Звёздные войны: Пробуждение силы", "Мстители: Война бесконечности", сообщает Life

Напомним, в мировой прокат новые "Мстители" вышли 24 апреля, в американский - 26 апреля. Российские зрители могут увидеть фильм с 29 апреля.

По неофициальным данным, российскую премьеру перенесли, чтобы дать шанс отечественной ленте "Миллиард". Правда, фильм с участием Владимира Машкова, идущий в кинотеатрах с 19 апреля, получил довольно низкие оценки - рейтинг на "Кинопоиске", например, всего 4,9, тогда как "Мстители" уже имеют рейтинг 8,1.