06 Мая 2019
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СМИ: пассажиры SSJ-100 погибли из-за желания забрать свои вещи

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево, погибли из-за желания достать свои вещи с багажных полок.

Об этом сообщают источники "Интерфакса". По их данным, некоторые люди в панике пытались забрать свою ручную кладь, что затруднило эвакуацию пассажиров с задних рядов самолета, и они погибли в огне. "В экстремальной ситуации люди действуют машинально, пытаются спасти личные вещи, не думая, что это смертельно опасно и для них, и для других", — отметил собеседник агентства, сославшись на данные предварительного опроса выживших пассажиров.

Напомним, SSJ-100 приземлился в Шереметьево вечером 5 мая. По данным СКР, на борту находились 72 пассажира. Самолет выполнял рейс Москва - Мурманск, однако вернулся в аэропорт вылета после того, как один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.

Самолет Сухой Суперджет 100 технические характеристики(2012)|Фото: Накануне.RU

По последним данным, погиб 41 человек. В настоящее время следователи допрашивают пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта, авиакомпании-перевозчика. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК.

После катастрофы в Мурманской области объявлен трехдневный траур, сообщается на странице в Facebook врио губернатора региона Андрей Чибис.

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СМИ: пассажиры SSJ-100 погибли из-за желания забрать свои вещи

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Теги: Шереметьево, самолет, Sukhoi Superjet 100



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