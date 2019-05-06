06 Мая 2019
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Политика В России

В МИД РФ прокомментировали призыв Помпео "убраться" из Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призыв американского госсекретаря Майка Помпео "убраться" России из Венесуэлы.

Она напомнила о переговорах между главами внешнеполитических ведомств России и Венесуэлы Сергеей Лавровым и Хорхе Арреасой, которые проходят сейчас в Москве. По словам Захаровой, пока Помпео требует в угрожающей манере Россию "убраться" из Венесуэлы, Лавров "дружелюбно приветствует своего венесуэльского коллегу в Москве".

Ранее Помпео заявил, что народ Венесуэлы сам должен определять свою судьбу, поэтому Россия должна "убраться" из страны, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 3 мая Сергей Лавров сообщил, что позиции Москвы и Вашингтона по Венесуэле несовместимы, но контакты будут продолжаться. По его словам, всё, что говорят официальные представители американской Администрации по данному вопросу, является "неправдой".

Ранее Лавров предупредил госсекретаря США Майка Помпео о последствиях внешних воздействий, которые проводит в Венесуэле Вашингтон. Напомним также, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провёл очередную неудачную попытку госпереворота, которая была пресечена правительственными силами. В управлении кризисом наблюдатели винят США, которые в свою очередь заявили, что готовы оказать военную поддержку Гуайдо, если такое решение примет глава Белого дома Дональд Трамп.

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В МИД РФ прокомментировали призыв Помпео "убраться" из Венесуэлы

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Теги: МИД РФ, Венесуэла, США



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