Выросло число погибших в результате ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Увеличилось число погибших в результате происшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, следует из данных Следственного комитета РФ.

По последней информации, трагедия унесла жизни 41 человека. Известно, что среди погибших - один бортпроводник лайнера "Аэрофлота".

Ранее сообщалось о 13 погибших, среди которых - двое детей.

Напомним, лайнер, который выполнял рейс из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. По словам одного из пассажиров, борт ударился о землю два раза, после чего начался пожар.

После взлета экипаж воздушного судна докладывал о проблемах со связью и запрашивал возвращение в Шереметьево. При посадке самолета были сложные метеоусловия, поэтому он смог сесть только со второго захода.

Тем временем, депутат Госдумы Михаил Романов обратился в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько с требованием рассмотреть вопрос о приостановке эксплуатации в России Sukhoi Superjet 100 до окончания расследования ЧП, сообщает РИА "Новости".