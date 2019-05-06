06 Мая 2019
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Происшествия Центральный ФО В России

Выросло число погибших в результате ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Увеличилось число погибших в результате происшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, следует из данных Следственного комитета РФ.

По последней информации, трагедия унесла жизни 41 человека. Известно, что среди погибших - один бортпроводник лайнера "Аэрофлота".

Ранее сообщалось о 13 погибших, среди которых - двое детей.

Напомним, лайнер, который выполнял рейс из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. По словам одного из пассажиров, борт ударился о землю два раза, после чего начался пожар.

После взлета экипаж воздушного судна докладывал о проблемах со связью и запрашивал возвращение в Шереметьево. При посадке самолета были сложные метеоусловия, поэтому он смог сесть только со второго захода.

Тем временем, депутат Госдумы Михаил Романов обратился в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько с требованием рассмотреть вопрос о приостановке эксплуатации в России Sukhoi Superjet 100 до окончания расследования ЧП, сообщает РИА "Новости".

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Выросло число погибших в результате ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

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Теги: Шереметьево, самолет, Sukhoi Superjet 100



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Развитие сюжета:

Ранее 06.05.2019 02:04 Мск СМИ: пассажиры SSJ-100 погибли из-за желания забрать свои вещи

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Ранее 06.05.2019 00:03 Мск ЧП в Шереметьево: выжили 37 человек из 78
Ранее 05.05.2019 19:57 Мск В Шереметьево после аварийной посадки загорелся самолет Москва-Мурманск

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