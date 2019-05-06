06 Мая 2019
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Якутия возглавила список самых экстремальных городов мира

Испанское издание El Pais составило список самых сложных для жизни и туризма населенных пунктов.

Рейтинг возглавили сразу три российских населенных пункта, расположенных в Якутии. Так, Якутск отличается максимально экстремальным климатом, так как температура воздуха зимой опускается там до минус 40 градусов Цельсия, а летом может достигать 29 градусов, из-за чего город редко привлекает внимание туристов и создает для местных жителей серьезные трудности для жизни.

Село Оймякон, как пишет издание, отличает самая низкая температура, зафиксированная на обитаемой части Земли. Так, в 1926 году температура воздуха там опускалась до минус 71,2 градуса Цельсия. По данным El Pais, в данном населенном пункте проживают очень много пожилых россиян.

Следующим в рейтинге идет еще один якутский город Верхоянск. По мнению авторов исследования, он является одним из самых экстремальных из-за рекордных перепадов температур. Самая низкая зафиксированная температура - минус 69,8 градуса Цельсия, а самая высокая - 37 градусов Цельсия, а перепад составляет 106,8 градуса, из-за чего город даже попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Самым жарким городом назван Сан-Луис-Рио-Колорадо в Мексике, где максимальная температура достигала 59,5 градусов Цельсия, сообщает РИА "Новости".

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Якутия возглавила список самых экстремальных городов мира

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Теги: Якутия, туризм, морозы



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