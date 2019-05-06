06 Мая 2019
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ЧП в Шереметьево: выжили 37 человек из 78

На борту самолета Sukhoi Superjet 100 находилось 78 человек, включая членов экипажа.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, по уточненным данным следствия, из них выжило 37 человек.

Лайнер, который выполнял рейс из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. По официальным данным погибли 13 человек, среди которых двоих детей. По словам одного из пассажиров лайнера, борт при посадке ударился о землю два раза. И после второго удара начался пожар, сообщает телеканал "360".

По данным источника РИА Новости, после взлета самолет "Аэрофлота" докладывал о проблемах со связью и запрашивал возвращение в Шереметьево. Он добавил, что при посадке самолета были сложные метеоусловия, поэтому он смог сесть только со второго захода.

Тем временем, межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию причин ЧП.

В МЧС РФ работает "горячая линия" в связи с инцидентом. По круглосуточному номеру 8-800-775-17-17 родственники и близкие пассажиров смогут получить информационную и психологическую поддержку.

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ЧП в Шереметьево: выжили 37 человек из 78

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Теги: Шереметьево, самолет, Sukhoi Superjet 100



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Ранее 05.05.2019 19:57 Мск В Шереметьево после аварийной посадки загорелся самолет Москва-Мурманск

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