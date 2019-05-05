Курганцы просят Шумкова и Потапова разогнать "пивных педофилов" и закрыть кафе, нарушающее закон

Жители Северного поселка в Кургане требуют от властей закрыть пивной бар в их дворе. Как рассказали Накануне.RU жильцы окрестных домов, днем и ночью от выпивох нет покоя.

"Мы живем в доме №18 на улице Калинина. Уже не первый год такая ситуация: рядом с детской площадкой нашего дома стоит питейное заведение - получается, прямо во дворе практически. Посетители этого бара выходят по нужде за угол заведения, и как раз тут площадка, где гуляют наши дети. У меня дочь моя 3-летняя спрашивает прошлым летом: "А что это дядя штаны расстегнул и писает прямо на улице?" Я тогда в шоке была и не сразу поняла в чем дело. Только спустя время все стало ясно", - сообщила Накануне.RU местная жительница Наталья Шибакина.

Информацию подтвердил и председатель жилищного кооператива по адресу ул. Зайцева, 3 Владимир Клементьев.

"Я уже несколько лет с ними борюсь. Хозяева - азербайджанцы какие-то, а продавцы говорят - все вопросы к начальству. У нас нет покоя от этого бара - приезжают машины и ночью включают музыку и начинаются танцы. Писали в разные инстанции - нам только отписки шлют. А вот сегодня даже продавать нельзя на вынос спиртное, а они все равно продают", - отметил мужчина.

Из-за огромного числа пожаров в Курганской области правительство региона с 5 мая и до особого распоряжения ввело запрет на продажу алкоголя и средств для розжига огня. Нарушителей чиновники пообещали карать в соответствии с законом. Однако в заведении, расположенном в одноэтажном здании №2А на улице Калинина, на которое и жалуются люди, корреспонденту Накануне.RU заявили, что не боятся никаких штрафов.

Кусты возле кафе, в которых справляют нужду посетители кафе, находятся на детской площадке

"Мы пива продадим больше, чем заплатим этот штраф. Все вопросы к владельцу магазина", - отметил продавец кафе.

Еще одна местная жительница Евгения Плотникова отметила, что посетителей кафе уже давно гоняют папы детей, однако толку от этого особого нет.

"Это же пивные педофилы - а как их еще назвать? Если заходит за угол, а тут мы на площадке гуляем с детьми. Тот начинает нужду справлять. У меня муж один раз разогнал, второй раз, а туалета в этом кафе нет, вот они все и ходят за угол. Мы требуем закрыть это кафе, никакого житья нет! Обращаемся к врио губернатора Вадиму Шумкову и главе города Андрею Потапову - пусть услышат нас, пусть закроют это кафе. Почему никто ничего не замечает? Заведение открыто чуть ли не на детской площадке, а всем плевать!", - сообщила Накануне.RU женщина.

В отделе полиции "Первомайский" в ответ на обращение Накануне.RU сообщили, что примут меры.

"Мы передадим информацию участковому, он уже будет проверять", - сообщили полицейские.

Однако люди говорят, что полиция не раз приезжала по вызову в это кафе, но торговать продолжают, даже сейчас - несмотря на областной запрет.