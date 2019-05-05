В Шереметьево после аварийной посадки загорелся самолет Москва-Мурманск
Сегодня в столичном аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет сообщением Москва – Мурманск. Следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.
Количество пострадавших уточняется.
На данный момент следствие располагает информацией об одном погибшем и четырьмя обратившихся за медицинской помощью. Данные о количестве пострадавших уточняются.
По данным источника РИА Новости, после взлета самолет "Аэрофлота" докладывал о проблемах со связью и запрашивал возвращение в Шереметьево. Он добавил, что при посадке самолета были сложные метеоусловия, поэтому он смог сесть только со второго захода.
Представитель МЧС рассказал агентству о шести пострадавших пассажирах. Всех 78 пассажиров эвакуировали.