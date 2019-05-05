В Зауралье стабилизировали ситуацию с пожарами, но запретили продажу алкоголя

05 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Курганская область Уральский ФО

В Зауралье стабилизировали ситуацию с пожарами, но запретили продажу алкоголя

Спасателям удалось стабилизировать пожароопасную ситуацию в Курганской области. Теперь населенным пунктам Зауралья ничего не угрожает, однако в качестве профилактики чрезвычайных ситуаций в регионе запретили продажу алкоголя и средств для розжига огня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Сейчас населенные пункты Зауралья защищают от огня 455 человек и более 150 единиц техники, вертолет МИ-8 и самолет – амфибия. В регионе усилена работа с населением и патрулирование дачных кооперативов и кладбищ.

Правительство Курганской области ввело запрет на алкоголя на территории региона и средств для розжига огня. На период действия ЧС также будет введен запрет на охоту.

Напомним, что в настоящее время режим чрезвычайной ситуации действует на территории шести муниципальных образований области: в городе Кургане, Белозерском, Кетовском, Сафакульевском и Щучанском районах.

В пресс-службе губернатора Курганской области Накануне.RU сообщили, что Светлодольская и Чинеевская школа готовы к размещению погорельцев. Подвоз пострадавших от пожаров будет организован школьными автобусами.

пожары в Курганской области(2019)|Фото: kurganobl.ru

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Зауралье стабилизировали ситуацию с пожарами, но запретили продажу алкоголя

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: курганская область, пожары, чс, зауралье



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.05.2019 11:59 Мск Зауралье охватили пожары: сгорели десятки жилых домов и дач
Ранее 04.05.2019 20:20 Мск Из-за природных пожаров в Курганской области введен режим ЧС
Ранее 03.05.2019 19:28 Мск В Зауралье с вертолета тушили пожар высшего ранга: в частном доме взорвался газовый баллон

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 7623

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети