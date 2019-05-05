В Зауралье стабилизировали ситуацию с пожарами, но запретили продажу алкоголя

Спасателям удалось стабилизировать пожароопасную ситуацию в Курганской области. Теперь населенным пунктам Зауралья ничего не угрожает, однако в качестве профилактики чрезвычайных ситуаций в регионе запретили продажу алкоголя и средств для розжига огня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Сейчас населенные пункты Зауралья защищают от огня 455 человек и более 150 единиц техники, вертолет МИ-8 и самолет – амфибия. В регионе усилена работа с населением и патрулирование дачных кооперативов и кладбищ.

Правительство Курганской области ввело запрет на алкоголя на территории региона и средств для розжига огня. На период действия ЧС также будет введен запрет на охоту.

Напомним, что в настоящее время режим чрезвычайной ситуации действует на территории шести муниципальных образований области: в городе Кургане, Белозерском, Кетовском, Сафакульевском и Щучанском районах.

В пресс-службе губернатора Курганской области Накануне.RU сообщили, что Светлодольская и Чинеевская школа готовы к размещению погорельцев. Подвоз пострадавших от пожаров будет организован школьными автобусами.