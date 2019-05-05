После стрельбы в Камышлове к родственникам помощника депутата Госдумы пришли с обыском

К помощнику депутата Госдумы, руководителю "Справедливой России" в Камышлове Павлу Грибкову пришли с обысками после стрельбы во дворе жилого дома. По его словам, неизвестные, представившиеся стражами правопорядка, пытаются проникнуть к нему домой, а до этого успели побывать у брата, тещи и у знакомого. В ГУ МВД по Свердловской области пока от комментариев воздержались, передает корреспондент Накануне.RU.

"Жена с детьми спряталась на втором этаже, увидев, что через забор перелезают неизвестные лица. Сейчас они долбятся в дом и грозят выломать двери. Ничего не объясняют", - рассказал Накануне.RU Павел Грибков.

Сам помощник депутата находится в Екатеринбурге, где сегодня вместе с Дмитрием Иониным давал пресс-конференцию по поводу стрельбы в Камышлове.

Силовики провели обыски у брата, тещи и знакомого Павла Грибкова, добавил он.

"У тещи провели обыски и увезли в следственный комитет зачем-то. Просили у нее ключи от моего дома, она сказала, что у нее ключей нет. Тогда они начали спрашивать, в каких мы с ней отношениях и отпускать шутки. Она так и не поняла, зачем ее увозили в следственный комитет. Какая-то охота объявлена на нас", - отметил помощник депутата Госдумы.

Единственное, что смогли объяснить Грибкову стражи правопорядка, это то, что по факту стрельбы в Камышлове возбуждено уголовное дело по "бесфигурантной" статье 213 "Хулиганство".

Дмитрий Ионин сообщил, что силовики ищут у родственников Грибкова тот самый автомат, из которого они стреляли накануне.

"Ищут... автомат, который мы час назад на пресс-конференции публично представили", - написал депутат на своей странице на "Фейсбуке".

Получить комментарий полиции по поводу стрельбы в Камышлове не удалось: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых от комментария по данной теме пока воздержался до получения официальных результатов разбирательства.

Напомним, ажиотаж вызвало видео, снятое в Камышлове из окна жилого дома. На записи запечатлено, как мужчина, похожий на Дмитрия Ионина, в окружении нескольких человек стреляет в воздух из автомата.

Сегодня Дмитрий Ионин вместе со своим помощником Павлом Грибковым провели пресс-конференцию, на которой рассказали, зачем открыли стрельбу во дворе жилого дома: они решили опробовать купленное в подарок юнармейцам, поймавшим педофила, охолощенное оружие. Депутат Госдумы назвал свой проступок глупостью и выразил готовность понести за него ответственность.