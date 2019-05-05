Украина просит Совет Европы не сдаваться России

Украина просит Совет Европы (СЕ) не снимать санкции с делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины, размещенном на сайте ведомства в связи с 70-летием СЕ.

Украинская сторона написала восторженный текст в адрес организации, но "с грустью констатировала", что к 70-й годовщине СЕ подошел "в кризисном состоянии", в котором виновата-де Россия. В Киеве считают, что Россия шантажирует СЕ, требуя для своего возвращения снять санкции с делегации и исключить возможность применять их в будущем через соответствующее изменение регламента.

Сейчас СЕ может потерять "обретенные за 70 лет доверие и авторитет" и "встретить свое 70-летие в полуразрушенном скомпрометированном состоянии из-за безосновательных уступок", предупреждают в Киеве.

Как сообщало Накануне.RU, если не удастся найти компромисс по членству в ПАСЕ, то Россия может даже выйти из конвенции по правам человека. Со своей стороны Россия готова выплатить СЕ долг в 60 млн евро, но только если ПАСЕ устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ПАСЕ приняла резолюцию с осуждением действий России, которые охарактеризовала как "аннексию". А в начале января 2015-го лишила российскую делегацию права голоса. Москва в ответ приостановила свою деятельность в организации, а в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ. В сентябре прошлого года глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что уйдет в отставку в случае возвращения России.