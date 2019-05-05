"Я не считаю, что создал кому-то угрозу": Дмитрий Ионин рассказал, зачем стрелял в Камышлове

Депутат Госдумы от Свердловской области, Югры и Пермского края Дмитрий Ионин рассказал подробности стрельбы в Камышлове. Парламентарий назвал свой поступок глупостью и заявил о готовности понести за него ответственность, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ажиотаж в СМИ вызвало видео, снятое в Камышлове из окна жилого дома. На записи запечатлено, как мужчина, похожий на Дмитрия Ионина, в окружении нескольких человек стреляет в воздух из автомата. Депутат Госдумы объяснил свои действия привлечением внимания к проблеме обманутых дольщиков.

Сегодня Дмитрий Ионин рассказал журналистам подробности вчерашнего инцидента в Камышлове. По словам депутата, вчера он вместе с руководителем "Справедливой России" в городе Павлом Грибковым решал проблемы обманутых дольщиков Камышлова, а после решил пообедать в ресторане "Ленском".

Грибков показал Ионину купленные в подарок мальчикам, поймавшим педофила, охолощенное оружие и предложил опробовать его.

"Я приобрел этот предмет, который имитирует звуки выстрелов, и предложил Дмитрию Александровичу опробовать его в деле. Мы руководствовались тем, что это ресторан, там всегда свадьбы, юбилеи со светошумовыми эффектами. В тот момент никого из людей не было на площадке. Я несколько не отдавал себе отчет, насколько громко это прозвучит", - рассказал Павел Грибков.

Он добавил, что после выстрелов к ним подошел гражданин и попросил 500 тыс. руб. за видео со стрельбой.

Дмитрий Ионин назвал свой поступок глупостью, заявил о готовности понести за него ответственность и заверил журналистов, что был трезв.

"Это глупости, все мы люди, я это признаю. Я не считаю, что я кого-то обидел, оскорбил или создал кому-то угрозу. Я депутат 24 часа в сутки, я понимаю, что не надо так себя вести. Я виноват, что это произошло, но рад резонансу. Мы подарок парням привезли, мы его проверили, это было неправильно, но никто не пострадал", - добавил депутат Госдумы.

Сотрудники полиции пытались арестовать Ионина с применением силы, но после напоминания о депутатской неприкосновенности, оставили попытки, отметил парламентарий. В результате никакого протокола о правонарушении они не составили.