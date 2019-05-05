Полиция взяла на экспертизу куртку угодившего в наркоскандал депутата Резника

Сотрудники Федерального агентства новостей приобрели на сервисе Avito верхнюю одежду депутата Заксобрания Максима Резника. Куртку продавала его супруга Ксения Казарина. Ее сдали на экспертизу в полицию.

Стоит напомнить - новостная повестка дня в Петербурге большей частью посвящена скандалу, в центре которого оказался депутат Максим Резник. Первого мая он отличился на праздничном шествии, находясь, предположительно, в состоянии наркотического опьянения. Депутат своим поведением фактические пытался сорвать праздник весны и труда. Журналисты ФАН пытались дозвониться до парламентария для выяснения подробностей, но в ответ услышали только нечто невнятное.

Появление в СМИ видеоматериалов, на которых Резник курит на балконе многоквартирного дома, как предполагают, вовсе не сигареты, а марихуану, вызывало широкий общественный резонанс.

Шоумен Стас Барецкий прокомментировал видео, сообщив, что курил анашу с Резником на корпоративе. Telegram-каналы начали публиковать ироничные и язвительные посты. Петербуржцы направили в Смольный петицию с требованием провести тест на наркотики и лишить депутата мандата, если результаты анализа окажутся положительными. Соседи депутата заявили, что парадная по вине Резника вся пропахла марихуаной.

Депутаты Виталий Милонов (Госдума) и Андрей Анохин (ЗакС) потребовали, чтобы Максим Резник прошел медицинскую экспертизу. Скандал разразился такой силы, что дошел до Совета Федерации. Не заметили предполагаемую наркозависимость Резника только представители либеральной общественности и СМИ, включая «Эхо Москвы».

При этом сам депутат Резник отказывается комментировать происходящее. Извинений петербуржцам за свое поведение он не принес, депутатские полномочия не снял и отказался проходить медицинское освидетельствование. Журналисты питерских изданий не смогли дозвониться до парламентария. Возможно, он уехал на выходные из города или отказывается отвечать на звонки.

Редакция ФАН решила провести собственное расследование. И куртку, купленную у супруги депутата Резника, сдали на экспертизу в полицию.

Кожаные вещи обладают одной особенностью – впитывают окружающие запахи, в том числе и запах дыма. Перед покупкой сотрудники ФАН сверили все данные: номера телефонов, фотографии, на которых Резник одет в куртку, и только потом приобрели ее. Передача куртки прошла у подъезда дома, на балконе которого депутат курил, как предполагают, марихуану.

Журналисты взяли пробы с куртки, запечатали и подготовили для передачи в спецлабораторию на экспертизу. Саму куртку гендиректор ФАН Евгений Зубарев передал в 34-й отдел полиции УМВД по Приморскому району для проведения криминалистического анализа. Это штатная процедура, которую используют при проверке наркоманов и наркодиллеров. И, если Резник не захотел сдавать тесты, то «куртка не откажется» от экспертизы.

Предстоит выяснить, действительно ли и какие наркотики употреблял Резник? Кто поставлял ему запрещенные вещества? В каких объемах? Кто из его окружения употребляет наркотики?

Наркомания – тяжелая болезнь, трагедия для общества. Резнику можно посочувствовать, но оставаться во власти наркозависимому человеку нельзя.Результаты журналистского расследования и полицейской экспертизы журналисты ФАН обещают опубликовать в ближайшее время.