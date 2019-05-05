Россиянам предложили ограничить въезд в США

Ввести новые санкции против России, а именно – ограничить въезд россиянам в США – предложил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

В качестве новых санкций против России отставной адмирал США предлагает "более широкие ограничения на поездки для российских граждан, которые стремятся приехать в Соединенные Штаты с любой целью".

Ставридис предлагает распространить санкции на российские спортивные команды, музыкальные коллективы и дипломатические делегации, а также ввести конкретные санкции против "ключевых лидеров в России".

Кроме того, по мнению экс-главкома НАТО, США следует отказаться от сотрудничества с Россией по ряду международных проектов, включая восстановление Сирии и регулирование цен на нефть, пишет РБК со ссылкой на Time.