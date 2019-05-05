Россия может выйти из конвенции по правам человека

Россия может выйти из конвенции по правам человека, если не удастся найти компромисс по членству в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), допустил постпред при Совете Европы Иван Солтановский.

Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в ПАСЕ, то Москва рассмотрит все варианты развития событий, заявил постпред при Совете Европы Иван Солтановский РИА Новости.

Напомним, в 2014-2015 гг. российских парламентариев лишили ряда прав в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. Москва прекратила участие в заседаниях, а в июне 2017 г. приостановила выплату взносов. В Ассамблее признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на 9% заморозить бюджет организации.

Россию могут исключить из ПАСЕ за неуплату взносов в течение двух лет. Этот срок наступит в конце июня текущего года.

Как сообщало Накануне.RU, Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, когда ПАСЕ устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций. Об этом заявлял глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.