05 Мая 2019
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Политика В России

Россия может выйти из конвенции по правам человека

Россия может выйти из конвенции по правам человека, если не удастся найти компромисс по членству в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), допустил постпред при Совете Европы Иван Солтановский.

Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в ПАСЕ, то Москва рассмотрит все варианты развития событий, заявил постпред при Совете Европы Иван Солтановский РИА Новости.

Напомним, в 2014-2015 гг. российских парламентариев лишили ряда прав в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. Москва прекратила участие в заседаниях, а в июне 2017 г. приостановила выплату взносов. В Ассамблее признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на 9% заморозить бюджет организации.

Россию могут исключить из ПАСЕ за неуплату взносов в течение двух лет. Этот срок наступит в конце июня текущего года.

Как сообщало Накануне.RU, Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, когда ПАСЕ устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций. Об этом заявлял глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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Россия может выйти из конвенции по правам человека

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Теги: конвенция по правам человека, пасе



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