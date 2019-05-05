Никто не останется инкогнито: Заработал новый порядок идентификации пользователей мессенджеров

Сегодня в России вступает в силу постановление Правительства РФ о новом порядке идентификации пользователей мессенджеров: мессенджеры должны будут проверять информацию о номере пользователя у его мобильного оператора. Правила разработаны для недопущения анонимного использования мессенджеров, которое мешает расследованию преступлений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госдумы.

С 5 мая мессенджеры должны будут проверять информацию о номере пользователя у его мобильного оператора. Последний в течение 20 минут обязан предоставить запрашиваемую информацию. Если оператор не успел ответить, или номера телефона не оказалось в базе данных, то идентификация не будет считаться пройденной, и пользователь не будет зарегистрирован. Незарегистрированные пользователи не смогут отправлять или получать сообщения внутри сервиса.

В случае, если мобильный оператор находит в своей базе запрашиваемый номер телефона, он также обязуется указать, какими мессенджерами пользуется абонент и присвоить ему специальный идентификационный код.