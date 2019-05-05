В Екатеринбурге потребовали переименовать улицы, названные в честь героев Гражданской войны

05 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

В Екатеринбурге потребовали переименовать улицы, названные в честь героев Гражданской войны

Группа из 19 православных активистов потребовала у администрации Екатеринбурга переименовать советские улицы города. Недовольство авторов письма вызвали улицы, названные в честь героев революции 1917 г. и Гражданской войны на Урале, передает корреспондент Накануне.RU.

Об обращении в электронную приемную мэра Екатеринбурга рассказала научный сотрудник Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова. Названия некоторых улиц, по ее словам, "становятся источником розни, нетерпимости и неуважения к Православной Церкви, к человеку и гражданину".

"Православные христиане нашего города с сердечной болью ходят по улицам, названным в честь террористов, гонителей верующих и мучителей наших святых. В 2000 г. и 2004 г. были канонизированы 50 священнослужителей, монахов и монахинь, а также 10 мирян, погибших на Урале в результате красного террора", - написала Оксана Иванова на своей странице на "Фейсбуке".

Активисты попросили переименовать улицы, носящие имена героев Гражданской войны и революции 1917 г.

"Возвратите улицам города исторические названия или замените на новые, не связанные с именами убийц и террористов", - добавила Иванова.

Под обращением подписались православные активисты и верующие Екатеринбурга.

улица Толмачева, указатель, вывеска(2015)|Фото: http://artemijv.livejournal.com/

Оксана Иванова высказывалась за исключение советского писателя Павла Бажова из голосования за доименование аэропорта Кольцово. А музей, в котором активистка числится научным сотрудником, оскандалился выставкой "Время Каина", в которой обнаружили фальшивые цитаты Владимира Ленина, отмечает "Красная Весна".

Напомним, в 2016 г. в Екатеринбурге был проведен опрос о переименовании улицы Толмачева в Царскую: 115 человек проголосовали "против" и лишь 27 - "за". Несмотря на это, часть улицы, на которой не было жилых домов, переименовали в Царскую.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге потребовали переименовать улицы, названные в честь героев Гражданской войны

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: переименование, декоммунизация, екатеринбург, православие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.06.2016 14:20 Мск Свердловские коммунисты намерены поменять устав Екатеринбурга: поводом стало переименование улицы Толмачева в Царскую
Ранее 30.05.2016 14:27 Мск "Серый дом" вновь наплевал на мнение горожан: улицу Толмачева "по-тихому" переименовали в Царскую
Ранее 09.02.2016 15:31 Мск Улица Толмачева в Екатеринбурге не станет Царской
Ранее 09.02.2016 10:14 Мск Депутаты гордумы Екатеринбурга не стали рассматривать вопрос о переименовании улицы Толмачева в Царскую
Ранее 03.02.2016 11:28 Мск Депутаты "приняли к сведению", что жители против появления Царской улицы в Екатеринбурге
Ранее 18.01.2016 15:06 Мск Улица Толмачева в Екатеринбурге сохранит название: 80% опрошенных горожан выступили против переименования в Царскую
Ранее 30.12.2015 09:53 Мск Екатеринбуржцы высказались против переименования Толмачева и других "советских" улиц - опрос населения провели общественники
Ранее 22.12.2015 13:09 Мск Опрос по переименованию улицы Толмачева в Царскую пройдет сразу после новогодних праздников - депутаты согласовали
Ранее 16.12.2015 12:52 Мск Улицу Толмачева в Екатеринбурге переименуют в любом случае
Ранее 11.12.2015 08:46 Мск Спрашивать или нет? Депутаты ЕГД рассмотрят вопрос переименования улицы Толмачева в Царскую и решат, когда опрашивать жителей
Ранее 01.12.2015 09:53 Мск Свердловские коммунисты намерены провести публичные слушания по переименованию улицы Толмачева в "Царскую"
Ранее 30.11.2015 08:00 Мск От улицы Царской - к храму Екатерины: в епархии рассказали о своих дальнейших планах по борьбе с "архаизмами" Екатеринбурга
Ранее 27.11.2015 10:57 Мск И понеслось! Вслед за Ельцин-центром в Екатеринбурге стартует переименование улиц: Толмачева - в Царскую. На очереди Малышева, Карла Либкнехта и Розы Люксембург?

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 7618

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети