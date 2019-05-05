В Екатеринбурге потребовали переименовать улицы, названные в честь героев Гражданской войны

Группа из 19 православных активистов потребовала у администрации Екатеринбурга переименовать советские улицы города. Недовольство авторов письма вызвали улицы, названные в честь героев революции 1917 г. и Гражданской войны на Урале, передает корреспондент Накануне.RU.

Об обращении в электронную приемную мэра Екатеринбурга рассказала научный сотрудник Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова. Названия некоторых улиц, по ее словам, "становятся источником розни, нетерпимости и неуважения к Православной Церкви, к человеку и гражданину".

"Православные христиане нашего города с сердечной болью ходят по улицам, названным в честь террористов, гонителей верующих и мучителей наших святых. В 2000 г. и 2004 г. были канонизированы 50 священнослужителей, монахов и монахинь, а также 10 мирян, погибших на Урале в результате красного террора", - написала Оксана Иванова на своей странице на "Фейсбуке".

Активисты попросили переименовать улицы, носящие имена героев Гражданской войны и революции 1917 г.

"Возвратите улицам города исторические названия или замените на новые, не связанные с именами убийц и террористов", - добавила Иванова.

Под обращением подписались православные активисты и верующие Екатеринбурга.

Оксана Иванова высказывалась за исключение советского писателя Павла Бажова из голосования за доименование аэропорта Кольцово. А музей, в котором активистка числится научным сотрудником, оскандалился выставкой "Время Каина", в которой обнаружили фальшивые цитаты Владимира Ленина, отмечает "Красная Весна".

Напомним, в 2016 г. в Екатеринбурге был проведен опрос о переименовании улицы Толмачева в Царскую: 115 человек проголосовали "против" и лишь 27 - "за". Несмотря на это, часть улицы, на которой не было жилых домов, переименовали в Царскую.