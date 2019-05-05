Верховная рада намеренно оттягивает инаугурацию Зеленского

4 мая состоялась первая встреча избранного президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и ее фракций, которая не привела ни к каким результатам в части определения даты инаугурации.

Как сообщало Накануне.RU, депутат Рады Сергей Мищенко предложил назначить инаугурацию на 19 мая и зарегистрировал проект постановления. На этой же дате настаивал и Зеленский, как он сам заявил после встречи.

Однако парламентское большинство, которое все еще ориентировано на уже уходящего президента Петра Порошенко, предлагает провести инаугурацию в последних числах мая или даже начале июня. По закону, крайний срок - 2 июня. Камнем преткновения является вероятный роспуск парламента: депутаты хотят понять, намерен ли Зеленский распускать Раду, и услышать от него четкий ответ. Спикер Рады Андрей Парубий прямо потребовал от Зеленского объявить свои планы по роспуску парламента.

Зеленский же заявил, что он объявит о своих планах только после вступления в должность президента.

"Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", - сказал он после встречи.

Эта позиция не нравится многим депутатам и они намерены как можно дольше оттягивать дату инаугурации, чтобы максимально обезопасить себя. При этом, согласно конституции, роспуск Рады невозможен менее чем за полгода до окончания срока ее полномочий, а они истекают 16 декабря. Поэтому у Зеленского теоретически останутся еще две недели на роспуск парламента.

Напомним, 25 апреля Зеленский выразил недовольство тем, что ЦИК максимально затянул объявление результатов выборов, "чтобы у президента Зеленского не было даже возможности думать о роспуске Верховной рады".

Политолог Руслан Бортник считает, что депутаты Рады не доверяют Зеленскому, боятся своего роспуска и будут тянуть до последнего. А политолог Вадим Карасев отмечает, что итогом встречи стало то, что депутаты Рады показали Зеленскому, что с ними придется считаться. Возможным итогом торгов с Радой может быть и договоренность о том, что Зеленский не распускает парламент, но он быстро принимает нужные ему законы. Многие эксперты считают, что Зеленскому, напротив, выгодно распустить парламент и провести досрочные выборы как можно скорее, пока он не растерял свой рейтинг.

Ясность с датой инаугурации появится не ранее 14 мая, когда начнется следующая пленарная неделя. Причем 19 мая инаугурация вряд ли состоится. Глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович сообщил, что, оказывается, на Украине это "день памяти жертв политических репрессий". При этом он обвинил Зеленского в том, что ранее тот позволял себе шутки над "голодомором", поэтому "не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", т.е. на инаугурацию 19 мая.

Тем временем социологи представили данные о рейтинге партий и возможном составе нового парламента. По данным опроса Международного исследовательского центра BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия), если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то "Слуга народа" Владимира Зеленского набрала бы 28%, "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука - 16%, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 13%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 12%. Другие партии не набирают и 5%. Выборы в Раду пройдут 27 октября.