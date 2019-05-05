Зауралье охватили пожары: сгорели десятки жилых домов и дач

05 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Курганская область Уральский ФО

Зауралье охватили пожары: сгорели десятки жилых домов и дач

За прошедшие сутки в Курганской области сгорели 84 строения, среди них жилые дома, дачи и хозяйственные постройки. Из-за сухой ветреной погоды и жары природные пожары быстро распространяются на частный сектор. Возгорания тушат с воздуха: задействована авиация МЧС России, вертолет МИ-8 из Екатеринбурга и самолет - амфибия из Красноярска. Сообщается и пострадавших и одной погибшей в результате пожаров, передает корреспондент Накануне.RU.

В Курганской области держится высокая температура воздуха – до 24 градусов тепла – и ветер с порывами до 25 метров в секунду. Из-за этого природные пожары быстро переходят на жилые дома и хозяйственные постройки в Кургане, Белозерском, Кетовском, Мишкинском и Юргамышском районах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 162 пожара: 121 техногенный и 41 лесной на площади более 1 тыс. 400 га. К настоящему моменту из них действуют 15 лесных пожаров.

По предварительным данным, огонь уничтожил 84 строения: 14 жилых домов, 12 нежилых домов, 17 хозяйственных построек, 41 садовый дом.

В Курганской области продолжает работу авиация МЧС России и прибывший из Екатеринбурга вертолет МИ-8. Сегодня в Курган из Красноярска прибыл самолет – амфибия БЕ-200 ЧС. Он уже осуществил первые сбросы на ликвидацию возгораний вблизи Чинеево Юргамышского района. Далее его работа планируется вблизи остальных населенных пунктов.

пожары в Курганской области(2019)|Фото: kurganobl.ru

Возбуждено три уголовных дела – по статьям "уничтожение или повреждение лесных насаждений" и "уничтожение или повреждение имущества по неосторожности". Сегодня будут возбуждены еще два - из-за пожаров в поселке Смолино и СНТ "Коммунальщик – 2".

пожары в Курганской области(2019)|Фото: kurganobl.ru

Причиной 98% пожаров стала человеческая беспечность, заявили в пресс-службе правительства Курганской области.

"В их тушении задействованы значительные силы, затрачены средства, которые могли быть использованы для развития области, решения социальных вопросов", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

В пресс-службе СКР по Курганской области Накануне.RU сообщили о жертве пожара в деревне Ордина Белозерского района – погибла пожилая женщина.

Напомним, вчера в Курганской области был объявлен режим ЧС из-за пожаров.

пожар Смолино(2019)|Фото: 45.mchs.gov.ru

Днем ранее в Смолино тушили пожар повышенного ранга. Взрыв газового баллона в одном из частных домов поселка Смолино привел к пожару общей площадью 500 кв. м: из-за ветра огонь быстро перекинулся на два соседних дома. Двоих пострадавших госпитализировали с ожогами.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зауралье охватили пожары: сгорели десятки жилых домов и дач

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: курганская область, пожары, чс, зауралье



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.05.2019 20:20 Мск Из-за природных пожаров в Курганской области введен режим ЧС
Ранее 03.05.2019 19:28 Мск В Зауралье с вертолета тушили пожар высшего ранга: в частном доме взорвался газовый баллон

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 7618

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети