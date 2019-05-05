Зауралье охватили пожары: сгорели десятки жилых домов и дач

За прошедшие сутки в Курганской области сгорели 84 строения, среди них жилые дома, дачи и хозяйственные постройки. Из-за сухой ветреной погоды и жары природные пожары быстро распространяются на частный сектор. Возгорания тушат с воздуха: задействована авиация МЧС России, вертолет МИ-8 из Екатеринбурга и самолет - амфибия из Красноярска. Сообщается и пострадавших и одной погибшей в результате пожаров, передает корреспондент Накануне.RU.

В Курганской области держится высокая температура воздуха – до 24 градусов тепла – и ветер с порывами до 25 метров в секунду. Из-за этого природные пожары быстро переходят на жилые дома и хозяйственные постройки в Кургане, Белозерском, Кетовском, Мишкинском и Юргамышском районах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 162 пожара: 121 техногенный и 41 лесной на площади более 1 тыс. 400 га. К настоящему моменту из них действуют 15 лесных пожаров.

По предварительным данным, огонь уничтожил 84 строения: 14 жилых домов, 12 нежилых домов, 17 хозяйственных построек, 41 садовый дом.

В Курганской области продолжает работу авиация МЧС России и прибывший из Екатеринбурга вертолет МИ-8. Сегодня в Курган из Красноярска прибыл самолет – амфибия БЕ-200 ЧС. Он уже осуществил первые сбросы на ликвидацию возгораний вблизи Чинеево Юргамышского района. Далее его работа планируется вблизи остальных населенных пунктов.

Возбуждено три уголовных дела – по статьям "уничтожение или повреждение лесных насаждений" и "уничтожение или повреждение имущества по неосторожности". Сегодня будут возбуждены еще два - из-за пожаров в поселке Смолино и СНТ "Коммунальщик – 2".

Причиной 98% пожаров стала человеческая беспечность, заявили в пресс-службе правительства Курганской области.

"В их тушении задействованы значительные силы, затрачены средства, которые могли быть использованы для развития области, решения социальных вопросов", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

В пресс-службе СКР по Курганской области Накануне.RU сообщили о жертве пожара в деревне Ордина Белозерского района – погибла пожилая женщина.

Напомним, вчера в Курганской области был объявлен режим ЧС из-за пожаров.

Днем ранее в Смолино тушили пожар повышенного ранга. Взрыв газового баллона в одном из частных домов поселка Смолино привел к пожару общей площадью 500 кв. м: из-за ветра огонь быстро перекинулся на два соседних дома. Двоих пострадавших госпитализировали с ожогами.