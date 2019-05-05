Депутат Госдумы устроил стрельбу в Камышлове, "чтобы привлечь внимание к обманутым дольщикам"

Уральский депутат Госдумы Дмитрий Ионин решил привлечь внимание к проблеме обманутых дольщиков необычным способом – устроив стрельбу во дворе жилого дома в Камышлове. Сегодня парламентарий, представляющий в Госдуме Свердловскую область, Югру и Пермский край, пригласил журналистов в кафе обсудить подробности скандала, передает корреспондент Накануне.RU.

Ажиотаж в СМИ вызвало видео, снятое в Камышлове из окна жилого дома. На записи запечатлено, как мужчина, похожий на Дмитрия Ионина, в окружении нескольких человек стреляет в воздух из автомата.

Комментируя публикации в СМИ на своей странице на "Фейсбуке", Дмитрий Ионин пояснил, что из автомата стрелял вовсе не он, а его знакомый. Оружие, заверил депутат, было игрушечным.

"Правда, при мне пострелял знакомый из игрушечного автомата с воплями, что местный прокурор Боровков плющит его. Теперь звонят люди с продолжениями "не трогать прокурора Боровкова" в размен на видео. Смешно. Езжу третьи сутки по области и стараюсь решить проблемы. Например, застройщика Блинова, кинувшего людей за квартиры, а мы помогаем им теперь. Он первый прибежал с предложением отдать "компрометирующее видео", - написал Ионин.

Пользователи соцсети депутату не поверили, пригласили в "клуб Глацких и Соколовой", прославившихся высказываниями о "ничего не должном государстве" и "макарошках", и удивились, почему народный избранник не стал делать на своей странице "отчет" о решении проблем дольщиков в Камышлове.

"Об этом было в 2016 и в 2018. Но теперь мы привлекли внимание. Слава Богу. Даже если надо - еще завтра постреляем, чтобы привлечь внимание", - ответил Дмитрий Ионин.

В доказательство продуктивной работы в Камышлове депутат выложил видео руководителя "Справедливой России" в городе Павла Грибкова, который заявляет, что это он стрелял во дворе жилого дома из игрушечного автомата.

"Но пусть прокурор Камышлова Боровков не тешит себя надеждами, что за это можно меня упечь в каталажку, как он пытается. Господин Боровков, вы ответите за свой беспредел, за те жертвы, тех людей, которых обманул господин Блинов, это тысячи простых людей", - говорит Павел Грибков.

Дмитрий Ионин заверил, что "не виноват и ничего плохого не делал". По словам депутата, рабочая поездка в Камышлов, посвященная решению проблем обманутых дольщиков, якобы закончилась звонками прокуроров "с предложениями отстать от застройщика, который обокрал местных жителей по поводу квартир". Вечером машине Ионина якобы перекрыли выезд из Камышлова.

Сегодня депутат пообещал журналистам честный разговор в кафе в центре Екатеринбурга.

"Обещаю автомат, помощника и рассказ, что делал депутат в выходной день в Камышлове и как будет отвечать за свое поведение. А также честное признание, что готов в следующий раз стрелять из пушки, если это создаст такой же резонанс и внимание к проблеме обманутых дольщиков, которых обокрал местный строитель под сиянием звезд с некоторых погон", - добавил Ионин.