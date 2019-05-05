25 градусов и выше: на Средний Урал приходит аномальная жара

Синоптики предупреждают об аномально жаркой погоде в Свердловской области. В ближайшие дни столбик термометра поднимется до 25 градусов тепла и выше. Так, среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму более чем на семь градусов. Спасатели объявили штормовое предупреждение из-за риска возникновения пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

По прогнозу Росгидромета, с 6 по 8 мая в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, воздух прогреется до 22-26 градусов тепла. В целом по области синоптики прогнозируют от +25 градусов, что превышает климатическую норму более чем на семь градусов.

В МЧС население призвали сознательно отнестись к разведению костров и быть предельно внимательным при обращении с огнем: не выжигать траву, не оставлять костры без присмотра, не бросать непотушенные окурки на землю, не оставлять на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла.

Отметим, что в 20 территориях Свердловской области действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.