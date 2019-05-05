В Москве избили школьника, который вступился за женщин в магазине

В Москве избили школьника, который вступился за женщин в магазине. 14-летний подросток попросил грубияна, оскорблявшего дам, выйти на улицу "остыть". Полиция начала проверку.

Инцидент произошел в магазине "Перекресток": 14-летний мальчик услышал, как мужчина оскорбляет женщин, и попросил его выйти на улицу "охладить свое гавканье". На крыльце супермаркета началась драка, сообщает Mash.

На видео с камер видеонаблюдения запечатлено, что в драке участвовали четыре человека: подросток, мужчина, охранник и прохожий с собакой, принявший сторону грубияна. Сообщается, что мальчика госпитализировали с переломом кисти.

Полиция занялась проверкой инцидента. Материалы передадут следователям, которые установят все обстоятельства произошедшего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.