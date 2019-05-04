04 Мая 2019
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Общество Курганская область Уральский ФО

Из-за природных пожаров в Курганской области введен режим ЧС

Из-за природных пожаров на территории города Курган и в четырех районах Курганской области с 4 мая введен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, зонами ЧС определены территории Белозерского, Кетовского, Сафакульевского, Щучанского районов.

"Привлечены все силы и средства для тушения природных пожаров, в том числе силы Росгвардии", - сообщил врио директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Саркисов.

Местных жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, 3 мая в Зауралье тушили пожар повышенного ранга. Взрыв газового баллона в одном из частных домов поселка Смолино привел к пожару общей площадью 500 кв. м: из-за ветра огонь быстро перекинулся на два соседних дома.

Для ликвидации возгорания из Екатеринбурга вылетел вертолет МИ-8 МЧС России.

Сегодня днем в этом же поселке загорелась сухая трава. Из-за сильных порывов ветра огонь очень быстро распространился. Площадь пожара составила 2 Га сухой травы и 500 кв.м. надворных построек. Сгорели пять жилых домов.

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Из-за природных пожаров в Курганской области введен режим ЧС

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Теги: режим чс, курган



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