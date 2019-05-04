04 Мая 2019
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На "Екатеринбург Арене" установлен рекорд посещаемости сезона

На стадионе "Екатеринбург Арена" установлен рекорд посещаемости сезона.

На матче 27-го тура российской премьер-лиги "Урал" - "Спартак" сегодня присутствовали 25733 зрителя. Об этом объявили на стадионе во время игры.

Отметим, еще в конце прошлого года посещаемость матчей футбольного клуба "Урал" оставляла желать лучшего. Как писало Накануне.RU, несмотря на победы, болельщики не слишком охотно ходят на трибуны, чтобы поддержать любимую команду. Сами поклонники футбола связали это с наступившими холодами и "переездом" с домашней арены на уралмашевский стадион.

Добавим, сегодняшняя игра завершилась победой "красно-белых" со счетом 1:0.

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На "Екатеринбург Арене" установлен рекорд посещаемости сезона

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Теги: екатеринбург арена, рекорд посещаемости, урал, спартак



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