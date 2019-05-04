Зеленский анонсировал "креативный" ответ на прием жителей Донбасса в гражданство РФ

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовит ответ на начавшийся процесс приема в гражданство РФ жителей ДНР и ЛНР. Как сообщают украинские СМИ, об этом он сказал у здания Верховной рады, куда прибыл на встречу с лидерами парламентских фракций.

По словам Зеленского, есть несколько вариантов ответа, но они должны быть под стать самому Зеленскому и его команде - "креативными, быстрыми и умными". Они будут обнародованы позже.

При этом интересно, что Киев готовит ответ на решение России о том, кого и как принимать в свое гражданство. Как признал украинский замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, Россия в данном случае действует исключительно в рамках своего внутреннего законодательства.