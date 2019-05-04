17 россиян не могут покинуть Монголию из-за вспышки чумы

Из-за карантина, введенного в провинции Баян-Улгий на западе Монголии после выявления двух случаев бубонной чумы, 17 российских туристов не могут покинуть страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Карантин должен быть снят 6 мая, уточняется на сайте российского посольства. Дипломаты рекомендуют воздержаться от поездок в регион.

Бубонная чума относится к особо опасным инфекционным заболеваниям с высоким уровнем смертности, ее переносчиком являются блохи, паразитирующие на крысах и других грызунах.

Несколько лет назад мальчик с диагнозом "бубонная чума" был госпитализирован в Республике Алтай. Ребенок мог заразиться на стоянке в горах - в регионе была сложная эпизоотическая ситуация с сурками, у которых зафиксировали бубонную чуму.