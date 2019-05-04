Украинские нацисты установили под Донецком флаг со свастикой

В Марьинке украинские нацисты полка "Азов" подняли флаг вермахта со свастикой. Об этом сообщил военный корреспондент УНМ ДНР Дмитрий Астрахань, снявший флаг на видео. Он установлен посреди улицы Тельмана, а нацисты обустроились прямо в жилых домах.

Местные жители сообщают, что нацистские батальоны прибыли туда недавно. По договоренностям с армией ДНР, ранее ВСУ стреляли "по полям", но нацисты начали обстрелы жилых кварталов Петровского района Донецка, который соседствует с Марьинкой.

Отметим, что после указа президента России Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР украинские боевики усилили обстрелы. Мощные ответные залпы армии ДНР периодически слышны в центре Донецка.