В Ростовскую область ушли первые комплекты документов из ДНР на гражданство РФ

Первые 105 комплектов документов на получение гражданства РФ отправлены в Ростовскую область из ДНР, заявил начальник Миграционной службы МВД республики Владимир Краснощока. Они были приняты у жителей ДНР вчера - в первый день приема документов.

Как сообщало Накануне.RU, дончане выстроились в очередь с раннего утра. К обеду в списке было уже более 250 человек.

Документы будут рассматриваться в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Ростовской области в срок до трех месяцев. Сообщалось, что первые паспорта выдадут быстрее.

По данным МВД РФ, в ДНР и ЛНР гражданство РФ хотят получить 86% жителей, т.е. около 3 млн человек. МВД ДНР решило упростить процедуру подачи документов, исключив необходимость нотариально заверять ряд документов.

В Киеве грозятся лишать украинского гражданства обладателей российских паспортов вопреки своей же конституции (ст. 25).