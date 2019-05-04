ЧП в Еланском гарнизоне: военные разожгли костер на полигоне

Стали известны подробности взрыва в Еланском гарнизоне в Свердловской области.

3 мая, находясь на полигоне воинской части, военнослужащие разожгли костер. Это и стало причиной подрыва боеприпаса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Один срочник погиб, четверо получили травмы. При этом ранее сообщалось, что пострадал только один военный, якобы он лишился ног.

Комиссия ЦВО и сотрудники военной прокуратуры проводят проверку.

Еланский гарнизон находится в Камышловском районе Свердловской области. Несколько лет назад гарнизон прославился рядом самоубийств. В 2011 году призывник, проходивший занятия на полигоне, получил смертельное ранение.