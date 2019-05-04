В ЦБ Эстонии остался единственный слиток золота

В Центробанке Эстонии остался всего один золотой слиток. Он весит 11 кг и стоит около полумиллиона евро.

В целом золотой запас республики составляет лишь 256 килограммов, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков регулятора Фабио Филипоцци.

По его словам, он хранится в иностранных банках, это гарант безопасности и сохранения средств.

Оставшийся в Эстонии слиток нельзя продать, так как он некачественный. Он является в большей степени музейным экспонатом.

Ранее сообщалось, что Россия в первом квартале 2019 года стала мировым лидером по закупкам золота.

В этот период было приобретено 55,3 тонны драгоценного металла, тогда как общее количества золотого резерва страны составило более 2168 тонн.

Отмечается, что закупка Россией золота обусловлено стремлением снизить зависимость от доллара США на случай расширения санкций Вашингтоном.