04 Мая 2019
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Политика В бывшем СССР

Экс-главу охраны Лукашенко обвинили в получении взятки от российской компании

В Белоруссии экс-заместителю госсекретаря Совета безопасности республики и бывшему главе охраны президента страны Андрею Втюрину предъявлено обвинение в получении взятки в размере почти $150 тыс.

Об этом сообщил Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии.

Втюрина задержали с поличным при получении $148,6 тыс. от представителя российской коммерческой структуры "Г".

Отмечается, что денежные средства были вознаграждением за содействие в продвижении интересов организации в Белоруссии.

Мужчина, планировавший дать взятку, также был задержан. Оба обвиняемых признали вину.

Напомним, в прошлом году КГБ задержал с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. помощника президента - инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко.

В отношении Ровнейко было возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 430 УК Белоруссии, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Президент республики Александр Лукашенко пообещал и другие разоблачения высокопоставленных чиновников.

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Экс-главу охраны Лукашенко обвинили в получении взятки от российской компании

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Теги: андрей втюрин, белоруссия, взятка



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