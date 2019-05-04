04 Мая 2019
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Политика За рубежом

Трампа в США назвали "пресс-секретарем Путина"

Президента США Дональда Трампа раскритиковали журналисты после телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Так, ведущий CNN Джейк Таппер отметил, что Трамп "повторяет мнение Путина, как будто является пресс-секретарем Кремля".

Журналисту не понравился тот факт, что американский лидер, пересказывая разговор, касающийся так называемого вмешательства России в выборы, повторил слова Путина, не оговорившись, что это мнение российского президента.

Журналистка CNN Эрин Бернетт заметила, что Трамп принял расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера за шутку и не поднял на переговорах эту тему всерьез, пишет "МК".

Напомним, 3 мая президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели продолжительные телефонные переговоры.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Обсуждалось текущее состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество.

Путин проинформировал Трампа об основных итогах состоявшейся 25 апреля во Владивостоке встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном. Также обсуждалась обстановка на Украине в контексте недавно прошедших президентских выборов. Кроме того, стороны обменялись позициями по Венесуэле.

Доклад о попытках Москвы вмешаться в избирательную кампанию США ранее подготовил спецпрокурор Роберт Мюллер. Расследование Мюллера не выявило никаких реальных доказательств в поддержку заявлений о кибератах из Москвы и попыток "подорвать демократию", говорится в ответном докладе российского посольства. Там же отмечено, что фальшивые новости на эту тему преследовали цель дискредитировать Дональда Трампа.

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Трампа в США назвали "пресс-секретарем Путина"

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Теги: дональд трамп, владимир путин



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