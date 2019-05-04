04 Мая 2019
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Пять человек погибли в "огненном" ДТП на Кубани: среди жертв - комики из Stand Up

Участники проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в автоаварии в Краснодарском крае, сообщили СМИ.

Молодые люди ехали на концерт в Краснодар, передает "Пятый канал".

Также сообщается, что помимо них в автомобиле находились попутчики сервиса BlaBlaCar. Всего погибло пять человек.

Денис Маловичко, Stand Up(2019)|Фото:vk.com/malovichko_denis

Денис Маловичко

ДТП произошло 3 мая около 17.40 часов на трассе Белореченск - Нижневеденеевский, вблизи станицы Рязанской.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону, столкнулись два автомобиля Hyundai. После столкновения машины загорелись.

Водитель Hyundai Verna и трое его пассажиров, а также один пассажир Hyundai Accent погибли. Водитель Hyundai Accent и пассажир госпитализированы.

В отношении водителя Hyundai Accent возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, 60-летний мужчина выехал на встречную полосу.

Маловичко принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта "Зашибитлз"- "Сomedy Баттл" и "Не спать". Как пишут местные СМИ, он стал лучшим учителем Адыгеи в 2016 году, был преподавателем иностранных языков, участником команд КВН. С 2010 года преподавал в Центре дистанционного образования детей-инвалидов при Адыгейской республиканской гимназии.

В проекте Stand Up подтвердили гибель юмористов. "Прощайте, друзья. Вы были очень хорошими людьми, и классными комиками. Очень жаль, что вас больше нет с нами. Но мы будем помнить о вас всегда", - говорится на странице проекта в Instagram.

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Пять человек погибли в "огненном" ДТП на Кубани: среди жертв - комики из Stand Up

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Теги: ДТП, Кубань, Денис Маловичко, Елена Зуева



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